Bulgarie, c'est "Bangaranga" ! Plusieurs centaines de personnes ont acclamé Dara, dimanche en fin de journée à l'aéroport de Sofia. La gagnante bulgare de la 70ème édition de l'Eurovision est devenue en une nuit la nouvelle héroïne du pays des Balkans.
Eurovision: Dara accueillie en héroïne nationale à Sofia
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