Des personnes se rassemblaient vendredi soir pour une veillée aux chandelles à Bend, dans l’Oregon, au lendemain d’une fusillade meurtrière dans une école primaire. Un adolescent de 16 ans armé d'un fusil a fait quatre morts, dont trois enfants, avant d'être rapidement abattu jeudi par un habitant qui l'a vu entrer dans l'établissement scolaire.
Etats-Unis: veillée aux chandelles après une fusillade dans une école en Oregon
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