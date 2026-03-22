Des images AFPTV montrent le moment où une frappe israélienne touche le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays. Cette frappe est intervenue après qu'Israël a annoncé son intention de détruire des ponts utilisés par le Hezbollah pro-iranien au-dessus du fleuve Litani. IMAGES
Un pont frappé par Israël dans le sud du Liban
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