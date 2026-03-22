Le candidat à la mairie de Nice Eric Ciotti (UDR), ancien président de LR désormais allié à l'extrême droite, vote pour le second tour des municipales.
Municipales à Nice: vote d'Eric Ciotti, allié du RN
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