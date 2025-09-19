 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Etats-Unis: manifestation devant les studios de l'animateur Jimmy Kimmel

information fournie par AFP Video 19/09/2025 à 11:47

Des manifestants se rassemblent en soutien de l’animateur Jimmy Kimmel devant son studio d'enregistrement à Los Angeles, après que la chaîne ABC l’a privé d’antenne à la suite de critiques sur des propos qu’il a tenus à l'antenne après la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. IMAGES

