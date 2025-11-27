Deux militaires de la Garde nationale américaine déployés à Washington ont été grièvement blessés mercredi, touchés par les tirs imputés à un suspect afghan.
Etats-Unis: deux militaires dans un état critique après des tirs près de la Maison Blanche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro