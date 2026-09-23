"Ne tirez pas sur nos voisins" : une centaine de personnes ont manifesté lundi devant le Capitole du Texas, à Austin, pour protester contre l'ICE et la politique migratoire américaine.
États-Unis: au Texas, manifestation contre la politique migratoire
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