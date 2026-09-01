À la Une de la presse, ce mardi 1er septembre, une rentrée tout en technologie, et le bilan éducatif d'Emmanuel Macron. Les réparations financières considérées comme nécessaires par l’ONU pour les pays impliqués dans l'esclavage. Et la presse, notamment argentine, qui rend hommage à Lionel Messi.
Esclavage : l'ONU recommande des réparations financières de la part des États impliqués
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