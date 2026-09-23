Après un premier entraînement avec seulement 12 joueurs, Zinedine Zidane a eu un groupe au complet mardi. Le sélectionneur pourrait revenir à un système en 4-3-3, avec Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé en n°9.
Équipe de France : un groupe au complet et des changements tactiques pour Zinedine Zidane
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