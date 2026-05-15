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Équipe de France: 26 joueurs en quête d'une troisième étoile

information fournie par AFP Video 15/05/2026 à 19:12

le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé jeudi une liste de 26 joueurs pour partir à la conquête d'une troisième Coupe du monde, en laissant sur la touche Lucas Chevalier et Eduardo Camavinga, mais en embarquant Robin Risser, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta.

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