Dissimulée parmi les élevages de crevettes et les plantations de teck du sud-ouest de l'Équateur, la base aérienne de Taura est devenue un maillon croissant de la coopération sécuritaire entre Quito et Washington dans la lutte contre le narcotrafic.
Équateur : à Taura, une base militaire discrète mais active de la lutte antidrogue américaine
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