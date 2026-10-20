Images de rues inondées près du Vieux-Port de Marseille alors que des fortes pluies s'abattent sur la cité phocéenne. Plusieurs cours d'eau sont entrés en crue dans la nuit, de l'Hérault aux Bouches-du-Rhône, nécessitant la mise en sécurité de dizaines de personnes. IMAGES
Episode méditerranéen : images de rues inondées à Marseille
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