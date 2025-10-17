Fin octobre, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se retrouver en Corée du Sud. Depuis des années, les États-Unis bloquent leurs puces les plus puissantes, celles qui font tourner l’intelligence artificielle (IA), pour éviter que la Chine ne rattrape son retard. L'effet a cependant été inverse : Pékin s’est lancé dans une course folle à l’autonomie, sortant ses propres puces et ses modèles d’IA "made in China" – parfois bluffants. La Chine mise sur ses terres rares, les Émirats arabes unis, sur leurs investissements, et l’Europe essaie tant bien que mal de suivre le tempo.
Entre les États-Unis et la Chine, la course aux puces surpuissantes a commencé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro