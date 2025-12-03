"Enfin la sanction", réagit Yannick Reverdy, le père des deux fillettes empoisonnées, après l'annonce de la condamnation à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Landes de leur mère, Maylis Daubon. SONORE
"Enfin la sanction" pour la mère accusée d'avoir empoisonné ses filles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro