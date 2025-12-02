"Pour une fois, les parlementaires ont la main. Et donc qu'ils disent pour chacun d'entre eux ce qu'ils sont prêts à voter", affirme Olivier Faure alors que le projet de budget de la Sécurité sociale, à l'avenir très incertain, est de retour à l'Assemblée avec encore de multiples compromis à trouver pour le gouvernement à gauche, sans perdre sa droite. "A la fin, chacun aura à se déterminer par rapport à ses compromis", poursuit le premier secrétaire du PS. SONORE
Budget de la Sécu: "Pour une fois, les parlementaires ont la main" (Faure)
