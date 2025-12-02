David Rachline, maire de Fréjus (Var) et ancienne étoile montante du RN, a annoncé mardi démissionner de son poste de vice-président du parti d'extrême droite pour éviter que les soupçons de malversations pesant sur lui ne soient instrumentalisés contre le parti.
France : David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro