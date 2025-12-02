Depuis plus d'un demi-siècle, les étudiants de l'université Nippon Sport Science captivent le public - et désormais les réseaux sociaux - avec une marche à l'unisson, une performance appelée Shudan Kodo ("action collective").
Au Japon, des étudiants transforment la marche en spectacle viral
