Environ une fois par semaine, la Russie mène des attaques combinées massives de drones et de missiles contre l'Ukraine, ciblant généralement plusieurs villes. Rien que dans la capitale Kiev, ces attaques ont tué plus de 330 civils depuis 2022 et en ont blessé 900 autres. Des milliers de personnes ont perdu leurs biens ou leur véhicule. Reportage de notre correspondant Gulliver Cragg sur ce qu'est devenu le quotidien dans la capitale ukrainienne.
En Ukraine, le quotidien des habitants de Kiev hanté par les attaques russes
