 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Ukraine, le quotidien des habitants de Kiev hanté par les attaques russes

information fournie par France 24 17/12/2025 à 12:26

Environ une fois par semaine, la Russie mène des attaques combinées massives de drones et de missiles contre l'Ukraine, ciblant généralement plusieurs villes. Rien que dans la capitale Kiev, ces attaques ont tué plus de 330 civils depuis 2022 et en ont blessé 900 autres. Des milliers de personnes ont perdu leurs biens ou leur véhicule. Reportage de notre correspondant Gulliver Cragg sur ce qu'est devenu le quotidien dans la capitale ukrainienne.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Macron: l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues "va passer à 500 euros"

information fournie par AFP Video 16 déc.
8
2

Noël au château : comment ils financent leur survie

information fournie par France 24 16 déc.
3

Eiffage au CAC 40 : une opportunité d’achat ?

information fournie par Ecorama 16 déc.
4

Dermatose: "l'urgence absolue" est "d'accélérer" la vaccination, insiste Lecornu

information fournie par AFP Video 16 déc.
5

Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin élu "Marin de l'année"

information fournie par AFP Video 16 déc.
6

Attentat de Sydney: le Premier ministre australien rend visite au "héros de la plage de Bondi"

information fournie par AFP Video 16 déc.
7

Attentat à Sydney: les députés observent une minute de silence

information fournie par AFP Video 16 déc.
8

Fifa The Best : Ousmane Dembélé nommé joueur de l'année 2025

information fournie par France 24 07:14
1

Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"

information fournie par Ecorama 10 déc.
2

Les particuliers à l’origine d’une bulle sur l’or et sur les actions liées à l’IA ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
4
3

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
3
4

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
5

Maroc: une pelleteuse enlève les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès

information fournie par AFP Video 10 déc.
6

Liquidation judiciaire de Brandt: des palettes brûlées devant l'usine de Vendôme

information fournie par AFP Video 11 déc.
3
7

Maroc: au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

information fournie par AFP Video 11 déc.
8

Thaïlande-Cambodge: pas de signe d'apaisement avant l'appel de Trump

information fournie par AFP 11 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
7

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

1 commentaire

  • 13:31

    Les allemands pensaient aussi briser le moral et la résistance des anglais en balançant au hasard des V1 et V2 sur les villes du royaume unis. Même la dessus poutine n'innove pas. Il aussi repris l'Africa Korps, les jeunesses poutinienne, les méthodes et rethoriques des services de propagande....

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank