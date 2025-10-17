En Syrie, les journalistes de France 24 sont allées à la rencontre de plusieurs femmes victimes de violences sexuelles systémiques sous le régime de Bachar Al-Assad. Asma, Yasmine et Houda se sont confiées sur les viols qu’elles ont subi en prison.
En Syrie, le témoignage des femmes victimes du régime Assad
