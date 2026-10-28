En Côte d'Ivoire, des scientifiques du Centre national de recherche agronomique (CNRA) ont créé un cacao plus résistant au stress hydrique, ce pays d'Afrique de l'Ouest étant particulièrement vulnérable au changement climatique, malgré sa faible participation aux émissions mondiales de CO2.
En Côte d'Ivoire, des chercheurs créent un cacao plus résistant au changement climatique
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