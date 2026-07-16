Un incendie dans un orphelinat de la banlieue d'Alger a fait au moins 11 morts dont plusieurs enfants dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que le pays, confronté à une canicule, a recensé près d'un millier de départs de feux en une semaine.
En Algérie, au moins 11 morts, dont plusieurs enfants, dans l'incendie d'un orphelinat
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