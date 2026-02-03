 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emmanuel Macron visite une exploitation agricole en Haute-Saône

information fournie par AFP Video 03/02/2026 à 11:52

Emmanuel Macron visite une exploitation agricole en Haute-Saône et échange avec des professionnels à quelques jours de l’ouverture du Salon international de l’agriculture. IMAGES

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

A Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP 02 févr.
3

À Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP Video 02 févr.
1
4

Espoirs à Gaza avec la réouverture de Rafah

information fournie par AFP Video 02 févr.
5

Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé

information fournie par AFP 02 févr.
1
6

Jean-Claude Naimro, du groupe Kassav’ : 50 ans de zouk, 50 ans de légende

information fournie par France 24 02 févr.
7

Grammy Awards : une charge anti-trump ?

information fournie par France 24 02 févr.
1
8

"OFF February", un défi de 28 jours pour lever les yeux des écrans

information fournie par AFP Video 02 févr.
1
1

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
2

Contrat du groupe français Capgemini avec l'ICE : le gouvernement demande des comptes

information fournie par France 24 28 janv.
3

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
4

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
5

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
6

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
7

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
8

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
4

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
5

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
6

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
7

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
8

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank