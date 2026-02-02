Après une accalmie, les attaques jihadistes de camions de carburant qui viennent de pays voisins reprennent au Mali… La semaine dernière plusieurs dizaine de camions ont été détruits, des chauffeurs de camions tués. A l’approche du mois de ramadan les autorités de Bamako veulent assurer l’approvisionnement du pays en carburant et en vivre afin de faire face au blocus économique imposé par les djihadistes.
Attaque des camions-citernes par le JNIM, Bamako veut faire le stock avant le ramadan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro