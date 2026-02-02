 Aller au contenu principal
Attaque des camions-citernes par le JNIM, Bamako veut faire le stock avant le ramadan

02/02/2026

Après une accalmie, les attaques jihadistes de camions de carburant qui viennent de pays voisins reprennent au Mali… La semaine dernière plusieurs dizaine de camions ont été détruits, des chauffeurs de camions tués. A l’approche du mois de ramadan les autorités de Bamako veulent assurer l’approvisionnement du pays en carburant et en vivre afin de faire face au blocus économique imposé par les djihadistes.

