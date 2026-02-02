3 millions de documents déclassifiés, des centaines de milliers de photographies ... Difficile de démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux concernant les nouvelles révélations dans l'affaire Epstein. Une brèche dont profitent certains internautes pour lancer des intox contre des personnalités politiques. Exemple avec Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York. Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.
Révélations Epstein : Zohran Mamdani visé par de folles rumeurs
