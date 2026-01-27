La députée Sandrine Josso et l'ex-sénateur Joël Guerriau arrivent au tribunal correctionnel de Paris au dernier jour du procès de l'ex-sénateur de Loire-Atlantique, accusé d'avoir drogué à l'ecstasy la députée afin de la violer. Dans cette affaire souvent perçue comme un cas emblématique de soumission chimique, le prévenu de 68 ans nie toute motivation sexuelle. IMAGES
Soumission chimique: dernier jour du procès de l'ex-sénateur Joël Guerriau
