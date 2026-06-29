Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le Sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, en visite officielle en France, la première depuis son accession au trône. Cette visite doit donner lieu à la signature de plusieurs accords illustrant le renforcement des relations bilatérales, et permettre aux deux chefs d'État d'aborder les principaux dossiers internationaux, notamment la désescalade régionale et la sécurité du détroit d'Ormuz. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit le Sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq à l'Elsyée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro