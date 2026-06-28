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Hollande 2027 : retour vers le futur ?

information fournie par France 24 28/06/2026 à 22:47

Au menu de L'Essentiel politique : les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, la gestion de la canicule par l'Etat français et François Hollande qui se prépare pour 2027... Avec Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle revue politique.

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