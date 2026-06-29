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Venezuela: "Un pays déjà en ruines avant le séisme"

information fournie par France 24 29/06/2026 à 08:04

A la Une de la presse, ce lundi 29 juin, la poursuite des recherches au Venezuela, où des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues après le double séisme de mercredi dernier. L’alerte rouge canicule levée pour l’ensemble des départements français, alors que le bilan humain s’annonce très lourd. Le coup de chaud diplomatique, après la reconnaissance, hier, par le gouvernement israélien, du génocide arménien de 1915 - un terme réfuté par la Turquie. Et une première au Japon.

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