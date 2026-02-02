Très convoitées dans le monde, les terres rares sont essentielles au médical, à l’armement, au numérique et à l’énergie. Aujourd’hui, c’est la Chine qui en produit 95 %, grâce à une main-d’œuvre bon marché, de vastes gisements et des règles environnementales laxistes. Une jeune scientifique franco-américaine a mis au point un procédé révolutionnaire pour récupérer l'europium des tubes néons usagés. Sa méthode est plus rapide, plus propre et plus durable que les techniques traditionnelles, et contribue ainsi à l'économie circulaire de ces métaux essentiels.
Terres rares : la chimiste qui défie la Chine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro