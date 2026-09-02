Le président français Emmanuel Macron est reçu par le Premier ministre néerlandais Rob Jetten à Eindhoven, lors d'une visite aux Pays-Bas. IMAGES
Emmanuel Macron accueilli par le Premier ministre néerlandais Rob Jetten à Eindhoven
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