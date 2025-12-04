 Aller au contenu principal
Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Chengdu

information fournie par AFP Video 04/12/2025 à 16:20

Emmanuel et Brigitte Macron ont débarqué jeudi à l'aéroport de Chengdu pour la dernière étape de leur visite d'État en Chine. Après deux jours à Pékin, le couple présidentiel doit retrouver dans la capitale de la province du Sichuan le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan dans un cadre plus informel, comme en 2024 en France.

Emmanuel Macron
9

