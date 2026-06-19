Rendez-vous pour une émission spéciale inspirée par la journée mondiale des réfugiés, en compagnie du grand reporter Cyril Payen, Julien Paris de "Grandissons ensemble" et Wassim Al Chirazi. A cette occasion, chaque intervenant proposera un titre de son choix, afin d'illustrer ses propos et pensées sur ce phénomène mondial, qui touche dramatiquement plus de 120 millions de personnes.
Émission spéciale pour la journée mondiale des réfugiés
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