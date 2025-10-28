Pluies record dans le centre du Vietnam: des milliers de personnes évacuées

Vue aérienne le 28 octobre 2025 de l'ancienne cité impériale de Hué, dans le centre du Vietnam, qui a enregistré des précipitations record ( AFP / STR )

Des milliers de personnes ont été évacuées au Vietnam après des pluies diluviennes de plus d'un mètre en 24 heures qui ont submergé la ville de Hué, dans le centre du pays, a annoncé mardi le ministère de l'Environnement.

De 19H00 dimanche à 19H00 (12H GMT) lundi, trois stations d'observation ont mesuré 1,7 mètre, 1,1 mètre, et plus d'un mètre de pluie à Hué, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'ancien record, 99 centimètres, avait été établi en 1999, également dans cette ex-cité impériale où se trouve un ensemble de monuments classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

Plus de 8.600 personnes dans quatre régions ont été évacuées depuis samedi en raison de risques de graves inondations et glissements de terrain, d'après le ministère.

"C'est la plus grande inondation que j'ai vécue, avec des niveaux d'eau dans ma maison d'à peu près 40 centimètres plus élevés que ceux de 1999", a déclaré Tran Anh Tuan, un résident de Hue âgé de 56 ans.

"Mon rez-de-chaussée est sous environ deux mètres d'eau. Nous avons déplacé tous les meubles importants à l'étage. Nous sommes dans le noir depuis plus d'une journée car l'électricité a été coupée", ajoute M. Tuan auprès de l'AFP depuis sa maison de trois étages dans le centre de Hué.

- Risque "au niveau le plus élevé" -

Une femme tente de traverser le 28 octobre 2025 une rue inondée de l'ancienne ville impériale de Hué, dans le centre du Vietnam, qui a enregistré des précipitations de plus d'un mètre en 24 heures, un record ( AFP / STR )

Dans l'ancienne ville de Hoi An, située non loin de Hué, des touristes ont été photographiés par les médias d'Etat naviguant dans des rues étroites à bord de bateaux, et des journalistes de l'AFP ont pu observer les autorités évacuer plusieurs personnes des zones fortement inondées.

"Le niveau de risque de catastrophes naturelles dû aux crues soudaines et aux glissements de terrain est au niveau le plus élevé", a déclaré Mai Van Khiem, directeur du Centre National de Prévisions Hydro-Météorologiques, dont les propos sont rapportés sur un site web gouvernemental, qui précise que davantage de pluies sont prévues jusqu'à mercredi.

Des écoles sont restées fermées dans les villes de Hué et Danang depuis samedi, tandis que la voie ferrée reliant le nord et le sud du pays a connu des retards en raison des inondations.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus, préviennent-ils.