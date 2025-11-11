Des personnalités politiques irakiennes votent alors que les bureaux de vote ouvrent pour les élections législatives, un scrutin peu susceptible de bouleverser le paysage politique, mais surveillé de près par Téhéran et Washington. L'Irak a connu une stabilité inhabituelle ces dernières années, après plusieurs décennies de guerre et de répression sous le dictateur Saddam Hussein et depuis l'invasion menée par les Etats-Unis en 2003 qui l'a renversé. IMAGES
Élections en Irak: des responsables irakiens votent à l'ouverture des bureaux de vote
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro