La large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, marquée par un "record absolu" de participation, et la reconnaissance de la défaite des républicains par Donald Trump, est "une excellente nouvelle pour la démocratie américaine", estime Jean-Noël Barrot , le chef de la diplomatie française, lors de la séance de questions hebdomadaire à l'Assemblée nationale. SONORE
Elections aux USA : "une très bonne nouvelle pour la démocratie américaine" (Barrot)
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