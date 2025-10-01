Environ 91 personnes seraient toujours piégées sous les décombres d’une école effondrée sur l’île principale de Java, en Indonésie. Des dizaines de parents attendaient mercredi près du bâtiment effondré tandis que les équipes de secours poursuivaient les recherches de survivants sous les gravats.
Effondrement d'une école en Indonésie: 91 personnes pourraient se trouver sous les décombres
