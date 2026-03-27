Dans un message vidéo diffusé à Genève, le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d’avoir mené une attaque "calculée" contre une école iranienne le 28 février, au premier jour de la guerre au Moyen-Orient.
Ecole bombardée en Iran: Téhéran fustige devant l'ONU une attaque "calculée" des Etats-Unis
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