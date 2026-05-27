Les pompiers de Golders Green interviennent sur un incendie d'origine encore incertaine qui, selon les médias britanniques, a éclaté dans un supermarché casher du quartier londonien de Golders Green. Un journaliste de l'AFP sur place pouvait voir un panache de fumée noire s'élever du lieu de l'incendie, mais ne pouvait pas s'approcher, la rue étant bloquée par la police. IMAGES
Incendie dans un supermarché casher dans le nord de Londres (médias britanniques)
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