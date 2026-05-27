"Le #MeToo de l'enfance ne fait que commencer", affirme le garde des Sceaux Gérald Darmanin lors du compte rendu du conseil des ministres où a été présenté le projet de loi sur la protection de l'enfance, estimant que "nous devons nous réveiller collectivement, notamment au ministère de la Justice, pour que les enfants soient entendus". SONORE
"Le #MeToo de l'enfance ne fait que commencer", affirme Darmanin
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