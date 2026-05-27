 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Protection de l'enfance: les personnels aux comportements inappropriés sur une "liste noire" (Geffray)

information fournie par AFP Video 27/05/2026 à 18:06

Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, indique que les personnels ayant eu des comportements inappropriés avec des mineurs à l'école seront désormais inscrits sur une liste noire, en présentant le projet de loi de protection de l'enfance. SONORE

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le candidat à la présidentielle française Edouard Philippe rencontre Zelensky à Kiev

information fournie par AFP 26 mai
14
2

Vague de chaleur en Europe : record de température à Londres

information fournie par AFP Video 27 mai
3

Canicule: la vigilance orange gagne Paris, réunion interministérielle à Matignon

information fournie par AFP 07:23
4

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 07:54
1
5

Deux adolescents avouent avoir étranglé Théo, 11 ans, pour du matériel de pêche

information fournie par AFP 26 mai
1
6

Episode caniculaire: les touristes s'adaptent pour visiter Paris

information fournie par AFP Video 26 mai
7

La vague de chaleur en Europe, "rappel brutal" du changement climatique (chef ONU Climat)

information fournie par AFP 27 mai
1
8

Pourquoi l'Europe est-elle le continent qui se réchauffe le plus vite?

information fournie par AFP 27 mai
3
1

Cannes : l'équipe du film en compétition "Minotaure" sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 19 mai
2

Cannes : Bellucci et Magimel sur le tapis pour "Histoires de la Nuit"

information fournie par AFP Video 23 mai
3

Liban: dix morts dans des frappes israéliennes dans le sud

information fournie par AFP 23 mai
4

Top 5 IA du 22/05/2026

information fournie par Libertify 23 mai
5

Bolivie : manifestants dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du président

information fournie par AFP Video 21 mai
6

Cannes : l'équipe du film "La bataille de Gaulle: L'âge de fer" sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 21 mai
7

Festival de Cannes: l'acteur américain Kevin Spacey sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 21 mai
8

Cannes : Rami Malek sur le tapis rouge pour le film "The Man I love"

information fournie par AFP Video 21 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Risques liés au crédit privé : attention danger ?

information fournie par Boursorama 29 avr.
5

Jean-Pierre Petit : "Les marchés pensent que l'essentiel des tensions est plutôt derrière nous"

information fournie par Ecorama 29 avr.
6

La fusée Ariane 6 décolle avec 32 nouveaux satellites Amazon Leo

information fournie par AFP Video 30 avr.
7

Nutri-Score : vers une obligation pour tous les produits alimentaires ?

information fournie par BoursoBank Clients 05 mai
8

Top 5 IA du 30/04/2026

information fournie par Libertify 01 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank