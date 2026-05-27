Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, indique que les personnels ayant eu des comportements inappropriés avec des mineurs à l'école seront désormais inscrits sur une liste noire, en présentant le projet de loi de protection de l'enfance. SONORE
Protection de l'enfance: les personnels aux comportements inappropriés sur une "liste noire" (Geffray)
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