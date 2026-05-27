Sébastien Lecornu dénonce le traitement "odieux" infligé par le gouvernement israélien à des militants de la "flottille pour Gaza", lors de la séance des questions au gouvernement. Le Premier ministre dit envisager de saisir la justice française, après la diffusion d'une vidéo qui a provoqué un tollé international. SONORE
Flottille Gaza: Lecornu pense saisir la justice pour des actes "odieux" israéliens
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