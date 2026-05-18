L'Organisation mondiale de la Santé a déclenché dimanche son 2ème niveau d'alerte internationale le plus élevé face à une épidémie d'Ebola qui, causée par un variant hautement létal et sans vaccin, frappe de plein fouet la République démocratique du Congo.
Ebola: l'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie frappant la RDC
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