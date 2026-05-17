La gestion de l'épidémie d'Ebola en RDC va être "très compliquée", alors qu'un cas de contamination au virus Ebola a été confirmé à Goma, grande ville de l'est du pays contrôlée par le groupe armé antigouvernemental M23, a indiqué dimanche le directeur de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB).
Ebola en RDC: la gestion de l'épidémie "très compliquée"
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