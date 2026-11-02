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Dubaï Papers : plongée dans les rouages d'une vaste fraude fiscale présumée

information fournie par France 24 02/11/2026 à 11:07

Un procès hors norme s'ouvre ce lundi 2 novembre à Paris. Treize personnes et trois sociétés sont jugées dans l'affaire des Dubaï Papers : un vaste système présumé d'évasion fiscale qui aurait permis de dissimuler plus de 200 millions d'euros pour le compte de contribuables français.

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