A 200 km de Paris, Mylène Pardoën, "archéologue sonore", capte les bruits d'un château fort en construction selon les techniques du XIIIe siècle pour recréer la bande-son du Moyen Age.
Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé
