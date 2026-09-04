Dorcy Rugamba : « Les enfants gâtés de Butare », raconter la vie avant le génocide

information fournie par France 24 • 04/09/2026 à 22:41

Dramaturge, comédien, metteur en scène et écrivain rwandais, Dorcy Rugamba publie Les enfants gâtés de Butare aux éditions JC Lattès. Après Hewa Rwanda, l’auteur revient vers le Rwanda de sa jeunesse, mais choisit cette fois la fiction. À travers Binwa, un cinéaste qui retourne chaque année à Butare, il ressuscite une ville universitaire et intellectuelle, les amitiés, les amours et l’insouciance d’une génération, avant le génocide des Tutsi de 1994.

Un roman d’apprentissage sur la mémoire, la jeunesse et la nécessité de raconter non seulement la catastrophe, mais aussi le monde vivant qu’elle a détruit. Dorcy Rugamba est l’invité du Journal de l’Afrique sur France 24.