Dans votre magazine cette semaine, les commémorations des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint Denis. Cent trente-deux vies sont fauchées cette nuit-là. Dix ans plus tard que reste-t-il de la menace terroriste en France ? Et quelle réponse l’Etat apporte-t-il ? Nous avons posé ces questions à Yann Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme.
Dix ans après les attentats : quel est l'état de la menace terroriste ?
