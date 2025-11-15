 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dix ans après les attentats : quel est l'état de la menace terroriste ?

information fournie par France 24 15/11/2025 à 17:28

Dans votre magazine cette semaine, les commémorations des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint Denis. Cent trente-deux vies sont fauchées cette nuit-là. Dix ans plus tard que reste-t-il de la menace terroriste en France ? Et quelle réponse l’Etat apporte-t-il ? Nous avons posé ces questions à Yann Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: des immeubles résidentiels endommagés par des frappes russes à Kiev

information fournie par AFP Video 14 nov.
2

Des manifestants autochtones perturbent de nouveau la COP30 en Amazonie

information fournie par AFP 14 nov.
2
3

Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour le viol d'un mineur

information fournie par AFP 14 nov.
2
4

2 ans après la libération de la ville de Kidal, nouvelle menace djihadiste sur le Mali

information fournie par France 24 14 nov.
1
5

Faut-il se méfier de la Gen Z ?

information fournie par France 24 14 nov.
1
6

Un homme menaçant grièvement blessé par la police en pleine gare Montparnasse

information fournie par AFP 14 nov.
7

Top 5 IA du 14/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
8

Mondial 2026 : Mbappé forfait, 22 joueurs disponibles en Azerbaïdjan

information fournie par France 24 11:17
1

Une tornade fait six morts et plus de 430 blessés dans le Sud du Brésil

information fournie par AFP Video 08 nov.
2

Une tornade fait six morts et 750 blessés dans le sud du Brésil

information fournie par AFP 09 nov.
3

La "super-typhon" Fung-wong touche terre aux Philippines, au moins deux morts

information fournie par AFP 09 nov.
4

13-Novembre: départ de la "marche de l'égalité" à Paris

information fournie par AFP Video 09 nov.
5

Le "super-typhon" Fung-wong fond sur les Philippines, près d'un million d'évacués

information fournie par AFP Video 09 nov.
6

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
7

Le lundi c'est private equity : investir dans l'innovation, c'est risqué ?

information fournie par Boursorama 10 nov.
8

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
3

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
4

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
5

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
6

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
7

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
8

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank