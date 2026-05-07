 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dharavi, plus grand bidonville d’Inde, au cœur d’un vaste projet de réhabilitation

information fournie par France 24 07/05/2026 à 11:05

En Inde, au cœur de Bombay, le bidonville de Dharavi est l'un des plus denses au monde : un million d'habitants y vivent. Rendu mondialement célèbre par le film "Slumdog Millionnaire", Dharavi est en passe d'être transformé grâce à un vaste projet de réhabilitation qui prévoit d'y construire gratte-ciels, systèmes d’assainissements, parcs, hôpitaux et écoles. Mais ce vaste projet nécessite le déplacement d’une partie de sa population et inquiète les milliers d’artisans qui y vivent et y travaillent depuis plusieurs générations. Reportage à Bombay de Khansa Juned, Nabeel Ahmed et Alban Alvarez

Vidéos les + vues

1

Procès libyen: arrivée de Sarkozy pour la fin des auditions

information fournie par AFP Video 04 mai
2

Trump suspend son opération d'escorte de navires à Ormuz, dans l'espoir d'un accord avec l'Iran

information fournie par AFP 06 mai
22
3

Iran: Rubio assure que la phase offensive de la guerre est "finie"

information fournie par AFP Video 06 mai
1
4

Carburants : enfin des aides massives promises par le gouvernement ?

information fournie par Ecorama 06 mai
3
5

François Heisbourg : "Trump veut à tout prix sortir de cette guerre"

information fournie par Ecorama 06 mai
4
6

Guerre au Moyen-Orient : BCE et Fed vont-elles commettre une grave erreur ?

information fournie par Ecorama 06 mai
7

"C'est quoi l'amour ?" : Laure Calamy à l'épreuve d'une famille recomposée

information fournie par France 24 06 mai
8

Depuis Trump, la fin du refuge : 600 000 Vénézuéliens dans l’impasse

information fournie par France 24 06 mai
1

Les boulangers et fleuristes indépendants "pourront ouvrir ce 1er mai" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 avr.
2

Mali: "le régime va tomber" et les Russes doivent partir, affirme à l'AFP le porte-parole des rebelles

information fournie par AFP 29 avr.
4
3

Travail le 1er-Mai: le Conseil d'Etat examine trois recours contre le gouvernement

information fournie par AFP 29 avr.
4
4

Fabrice Lenglart : "Si la crise énergétique persiste les prévisions d'inflation seront revues à la hausse"

information fournie par Ecorama 30 avr.
2
5

Au Bénin, l'envol du tourisme sur les traces de son histoire

information fournie par AFP Video 30 avr.
1
6

Budget en baisse pour les vacances d’été, Lidl se lance dans la téléphonie, repas étudiant à 1 euro

information fournie par BoursoBank Clients 02 mai
7

Macron loue le "signal clair" envoyé par les Européens après un exercice militaire majeur

information fournie par AFP 30 avr.
8

Accident de bus à Juvisy-sur-Orge: les véhicules récupérés dans la Seine, "aucun risque de pollution"

information fournie par AFP 30 avr.
4
1

Guerre en Iran : des marchés obligataires qui naviguent à vue ?

information fournie par Boursorama 07 avr.
2

IA et Bourse : une peur excessive ?

information fournie par Boursorama 31 mars
3

Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr

information fournie par AFP Video 08 avr.
4

Cash Confidences : changer son rapport à l'argent : par où commencer ?

information fournie par Boursorama 08 avr.
5

Trade ou Pas Trade : le talkshow du trading: l’Eurostoxx 50, le S&P500, Intuitive Surgical, le Sucre, Elior, AMD et SES

information fournie par SG Bourse 08 avr.
6

Cessez-le-feu en Iran : les marchés financiers définitivement soulagés ?

information fournie par Ecorama 08 avr.
2
7

Mission lunaire : qu'ont vu les astronautes d'Artémis 2 ?

information fournie par AFP Video 08 avr.
8

Liban: frappes israéliennes meurtrières sans précédent sur Beyrouth

information fournie par AFP 08 avr.
7

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank