En Inde, au cœur de Bombay, le bidonville de Dharavi est l'un des plus denses au monde : un million d'habitants y vivent. Rendu mondialement célèbre par le film "Slumdog Millionnaire", Dharavi est en passe d'être transformé grâce à un vaste projet de réhabilitation qui prévoit d'y construire gratte-ciels, systèmes d’assainissements, parcs, hôpitaux et écoles. Mais ce vaste projet nécessite le déplacement d’une partie de sa population et inquiète les milliers d’artisans qui y vivent et y travaillent depuis plusieurs générations. Reportage à Bombay de Khansa Juned, Nabeel Ahmed et Alban Alvarez
Dharavi, plus grand bidonville d’Inde, au cœur d’un vaste projet de réhabilitation
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