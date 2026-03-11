"Cette situation ne justifie en aucun cas de lever les sanctions qui existent à l'égard de la Russie," dit le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion des dirigeants du G7 en visio-conférence sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. SONORE
Détroit d'Ormuz: rien "ne justifie de lever les sanctions" contre la Russie (Macron)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro