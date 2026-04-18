"Nous discutons avec eux, ils voulaient fermer à nouveau le détroit, vous savez, comme ils le font depuis des années, et ils ne peuvent pas nous faire chanter", déclare le président américain Donald Trump concernant l'annonce par l'Iran de la reprise du blocage du stratégique détroit d'Ormuz, lors de la signature d'un décret à la Maison Blanche.
Détroit d'Ormuz: l'Iran "ne peut pas nous faire chanter" (Donald Trump)
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